"Пазители на гората" създават изкуство от пепелта на пожарите в Амазония

Н а един клон сред тъмнината е кацнал бухал Ксингу с пронизващи, огнено кехлибарени очи. Творбата, създадена от британската художничка Сара Бол, е озаглавена "Megascops Stangiae", като се позовава на научното наименование на този вид, който се среща само в местния регион Ксингу в Бразилия.

Поразителната творба е уникална не само заради темата си, но и заради начина, по който е направена: предимно черните и сивите пастели на совата са създадени с пепел, останала след горските пожари в тропическите гори на Амазонка.

Тя е част от проект, наречен "От пепелта" - изложба, която се състоя през февруари в лондонската пивоварна "Труман". Всички творби, в които участват 29 художници от коренното население и от некоренното население, са създадени с мастило, пигмент и пастели, произведени от пепел и дървени въглища, "спасени от изгорелите останки на Амазонка", казва Migrate Art, базираното в Лондон социално предприятие, създало проекта.

The Migrate Art From the Ashes Artist Kit, which contains paint, ink, and soft pastels pigmented with ash made with the burnt remnants of the Amazon forest floor, will help raise funds for the indigenous Xingu communities. https://t.co/vy5p9Tbq9R #artmaterials #pastels pic.twitter.com/FHJY1q6xRo — Jackson's Art (@jacksons_art) February 2, 2024

В партньорство с изследователския център за изкуства People's Palace Projects целта е да се подпомогне борбата с щетите от пожарите, като се съберат средства за коренните общности на първа линия.

През март творбите ще бъдат продадени на търг в Christie's London, като оценките за отделните произведения варират от 2000 паунда (2530 долара) до над 50 000 паунда (63 440 долара), според Саймън Бътлър, основател на Migrate Art и художник, участващ в изложбата.

"Задържаме 20% от изработеното, това е за режийни разходи и наем. Останалата част отива за общността на коренното население Ксингу, предимно за противопожарно оборудване. Всички тези идеи за това какво да се прави с парите не идват от нас, а от самата общност. Когато бяхме там, имахме срещи с тях и те говореха за противопожарната бригада, която искат да развият, а също така говореха за възстановяване на дърветата и залесяване", казва той.

Opening tonight: María Berrío, Idris Khan, John Kørner, and Tal R are among the artists who have made new works for Migrate Art's From the Ashes, an exhibition and auction in London in support of the Xingu Indigenous communities of the Amazon Rainforest: https://t.co/clCp653QuU pic.twitter.com/ZYHqtfOeOu — Victoria Miro (@victoriamiro) February 20, 2024

Амазонската дъждовна гора, която е от решаващо значение за улавянето и съхраняването на въглеродните емисии, е изправена пред критична точка до 2050 г., която може да има опустошителни последици. Според организацията с нестопанска цел Amazon Aid основната причина за горските пожари в тропическите гори на Амазонка е изсичането на горите с цел земеделие, дърводобив и други икономически възможности.

Такума Куикуро, режисьор и куратор от територията на коренното население в басейна на Амазонка в Бразилия, нарича общността на коренното население "пазители на гората".

"Ние сме основните жертви на изменението на климата. След жестоките пожари от 2019 до 2022 г. страдаме от екстремни горещини и суша, които застрашават животните, дърветата, реките и хранителните култури като маниока, основата на нашата диета, която не процъфтява поради липсата на дъжд", казва той.

📣'From the Ashes' Exhibition: Now Open!



A joint project between @PeoplesPalaceUK , Migrate Art, and Indigenous partners in the Amazon basin in Brazil.



🗓️Wed 21 - Sun 25 Feb | 📍@trumanbrewery

For more info visit: https://t.co/IB3GNOl8Yj. 1/3 pic.twitter.com/7r9Jb9iJwA — Queen Mary Faculty of Humanities & Social Sciences (@QMUL_HSS) February 21, 2024

Може ли изкуството да промени света?

Бътлър посещава амазонската дъждовна гора и нейните общности на коренното население Ксингу преди две години. Свидетел на изгорелите горски площи, които той описва като "червена пустиня, която изглеждаше като края на света", го мотивира да създаде промяна по начина, който познава най-добре: чрез изкуство.

Вдъхновен от успеха на предишните изложби на Migrate Art, като например "Изгоряла земя", която представяше изкуство, направено от пепелта от военните зони в Иракски Кюрдистан, Бътлър събира овъглените останки от тропическата гора и ги изпраща обратно в Лондон, за да бъдат превърнати в материали за изкуство.

След това материалите се изпращат на художници по целия свят. Британският художник Пиърс Секунда, чието творчество се фокусира върху унищожаването на културата, използва черен туш, за да създаде картина, озаглавена "Дим в джунглата".

"Продажбата на моята творба, за да помогна на резервата Ксингу да закупи противопожарно оборудване, с което да гаси пожарите в Амазония, е най-доброто използване на времето и ресурсите ми, което мога да си представя", казва той.

Street art emerges in Sao Paulo from the ashes of the burning Amazon https://t.co/uK5tdnL4u3 pic.twitter.com/mw5ZbrF43C — CNA (@ChannelNewsAsia) October 15, 2021

Колекцията включва и творби, изработени от членове на местната общност, като например три картини на Камо Ваура, шаман от селото.

"Да видиш изкуство без каквото и да е влияние от пазара по финансови причини е невероятно. Това е чисто разказване на истории", казва Бътлър.

В крайна сметка "Миграция на изкуството" задава един-единствен въпрос: "Може ли изкуството да промени света?" Секунда оприличава изкуството на остра тояга, която може "да подтикне правилните хора към действие, да злепостави публично организации, правителства и отделни лица, които нанасят щети, или да събере средства".

"Тези действия за застъпничество за изкуството са песъчинки, които изграждат купчина. Засега купчината е малка, но расте и ще стане значителна", допълва той.

Видеото е архивно: "Климатичните промени са причина за рекордната суша в амазонските дъждовни гори"

* Заглавната снимка е илюстративна

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase