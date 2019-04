П евицата Бритни Спиърс напусна психиатричната клиника, в която е настанена от януари. Папараци я заснеха при излизането ѝ от хотел „Бевърли Хилс“ вчера с нейния 12 години по-млад приятел Сам, който през цялото време я защитаваше от фенове и журналисти.

В ръцете си Бритни носеше гуменки, телефон и куфарче, а самата тя беше обута в чехли, с разрошена коса и замаяно изражение на лицето.

„Отдавна не е изглеждала толкова зле“, гласят доста от коментарите в социалните мрежи.

По последна информация на един от нейните сътрудници, Бритни е била хоспитализирана против волята ѝ в психиатричната клиника.

Според медиите, певицата решила да се прибере при семейството си, когато разбрала, че баща ѝ е претърпял операция и е вече 28 дни в болница.

Тогава Бритни престанала да взема медикаментите, които приема от 2007 г., когато претърпя нервен срив и обръсна главата си във фризьорски салон в Лос Анджелис. Ето защо решението на семейството било да я настани в клиниката, за да ѝ помогне.

Britney Spears seen for first time since being admitted to mental health facility https://t.co/y5of2w48As