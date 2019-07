Б рад Пит се е снимал в десетки филми и макар и вече да не прилича на момче от плакатите, за него мечтаят фенове от цял свят.

Въпреки това актьорът каза, че с годините предпочита да предаде щафетата на по-младите, съобщи в. "Дейли мейл".

Затова и напоследък Брад Пит рядко се снима във филми.

"Предпочитам да съм зад камерата като продуцент. Това доста ми харесва - каза Брад Пит пред австралийското издание на сп. Джи Кю. - Все по-малко работя. Наистина вярвам, че това е за по-младите. Не че няма значими роли на по-възрастни. Просто чувствам, че самата игра е такава. Всичко става естествено. Като естествен подбор".

В снимките към интервюто Брад Пит е облечен спортно.

"I could be a dinosaur and not even know it, man. And the comet could be on the way," says Brad Pitt in @GQAustralia's July/August issue. We don't agree Brad! #GQ #BradPitt pic.twitter.com/41C3mY35Ps