В черашният ден на филмовия фестивал в Кан бе белязан от неистовото очакване на главните герои в най-новата продукция на Куентин Тарантино.

Най-върлите фенове пристигнаха още в ранни зори, за да си осигурят място на първия ред до червения килим и да успеят да зърнат от близо холивудския режисьор и актьорите в „Имало едно време в Холивуд”.

Кан заема специално място в сърцето на Тарантино и именно заради това той работи усърдно няколко месеца, за да успее да направи премиерата на своята продукция точно на този фестивал.

Преминаването по червения килим на Тарантино, Брад Пит, Леонардо ди Каприо и Марго Роби беше безупречно.

Кавалери в елегантни черни костюми, придружавани от красивата и наподобяваща кукла Барби Марго Роби. Така ги оприличиха феновете и посетителите на филмовия фестивал в Кан.

На влизане в киносалона Куентин Тарантино победоносно извика: „Да живее киното”, а Лео ди Каприо и Брад Пит представи като „най-добрата екранна двойка от времената на Робърт Редфорд и Пол Нюман”.

Кой може да го отрече?

Brad Pitt and @LeoDiCaprio play a fading action star and his inseparable stunt double in Quentin Tarantino's #OnceUponATimeInHollywood. Read the review: https://t.co/vrCkDkkOoF pic.twitter.com/B0z7ceuy8n