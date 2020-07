Брад Пит мисли за отказ от актьорството, ще става пчелар

А ктьорът Брад Пит е един от най-харесваните във филмовата индустрия и с емблематични роли името му е изписано със златни букви в историята на Холивуд.

Изглежда обаче той е решил да обърне нова страница. Пит започва да се занимава с пчеларство, съобщава „Нешънал Инкуайърър”. С това хоби го запознал неговият приятел и колега Леонардо ди Каприо.

Сега Пит, чиито развод с друга холивудска икона - Анджелина Джоли, беше една от най-коментираните новини в медиите през миналата година, е обсебен от пчелите.

Пит дори е сложил огромни кошери в градината на дома си в Лос Анджелис, разкри източник близък до него и добави, че актьорът се чувствал уморен от шума около него, папараците и прожекторите.

„Той твърди, че актьорството е за по-младите. Сега се нуждае от нещо по-спокойно и само въпрос на време е да се сбогува с Холивуд и да се посвети на любимото си хоби – пчеларство”, казва неназованият източник, близък до актьора.

