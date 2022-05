Кание Уест показа новите си огромни... ботуши

Н а 22 май луксозната модна марка Balenciaga показа новата си пролетна колекция 2023 в Нюйоркската фондова борса в Ню Йорк.

На първи ред на шоуто бяха звезди като Клои Севини, Фарел Уилямс, Offset и Алекса Деми.

Но рапърът Кание Уест беше този, който накара папараците и участниците в шоуто да се развълнуват най-много.

Появата на Уест в шоуто не беше изненада, като се има предвид, че той често си партнира с Демна Гвасалия - креативния директор на Balenciaga.

Уест често носи негови дизайни. Да не говорим, че той е работил с Гвасалия върху редица визии за бившата съпруга на Уест - Ким Кардашиян.

Kanye West spotted out in NY with some new boots.👀🥾 pic.twitter.com/JtpWMupvlm