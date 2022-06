Съдят Кание Уест заради песен в албума "Donda 2"

Р апърът, продуцент и предприемач Кание Уест, който официално смени името си на Йе миналата година, е даден на съд заради песен в албума му "Donda 2", предаде Ройтерс.

Делото е заведено от музиканта Маршал Джеферсън, който твърди, че Уест е използвал без разрешение фрагмент от негово парче.

Според иска сингълът "Flowers", включен в албума "Donda 2", съдържа част от денс песента от 1986 г. "Move Your Body" на Джеферсън. Този фрагмент се повтарял в парчето на Уест поне 22 пъти.

Kanye West has regularly come under fire for using samples without obtaining proper clearance. https://t.co/RQsOTVQM4E — Rolling Stone (@RollingStone) June 30, 2022

Представител на рапъра не отговори на запитване за коментар. Мълчание запази и неговият лейбъл "Юнивърсъл мюзик груп", който не е страна по заведения съдебен иск.

Юрист на компанията "Ултра интернешънъл", която държи правата върху песента на Джеферсън, каза, че няма да коментира, но смята, че искът говори сам за себе си.

Маршал Джеферсън е сред пионерите в хаус музиката от родния на Кание Уест град Чикаго. Според съдебния иск той и негови представители са признали в разговори с Джеферсън, че във "Flowers" е използван фрагмент от "Move Your Body", но не са получили разрешение за това.

.@kanyewest is accused of using part of @MarshallJeffers 1986 hit Move Your Body at least 22 times on his track Flowers.https://t.co/fuhjG1f7WR — BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) June 30, 2022

"Уест се застъпва за правата на артистите с една ръка, но не се срамува да взима... с другата ръка", се казва във внесените документи.

Изпълнителят пусна албума "Donda 2" през февруари на устройството "Stem Player", което е изключителна собственост на фирмата му.

От съдебните документи става ясно, че "Flowers" е посветена на бившата съпруга на рапъра Ким Кардашиян, чиято молба за развод беше одобрена през март.

Kanye West sued over a sample used on ‘Donda 2’ https://t.co/qcM8c3zxJI — Bulletin Observer (@BulletinObserv1) June 30, 2022

Тексаският пастор Дейвид Пол Моутън заведе дело срещу Кание Уест през май, като също го обвини, че без разрешение е използвал част от негова проповед.

Преди време Уест имаше подобни проблеми, които успя да уреди.