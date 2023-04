"Беше просто глупаво": Матю Пери премахва името на Киану Рийвс от мемоарите си

З вездата от "Приятели" се появи на Фестивала на книгата в Лос Анджелис Таймс в събота и по време на панела каза на публиката, че планира да премахне името на Рийвс от бъдещите издания на мемоарите си от 2022 г. "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо".

Мемоарите са откровен разказ за борбата на Пери със злоупотребата с наркотици и пристрастяването, но миналата есен актьорът се сблъска с недоволство заради споменаването на Рийвс, което някои сметнаха за обидно, включително в един откъс за смъртта на приятеля му Ривър Финикс през 1993 г.

Matthew Perry to remove Keanu Reeves’ name from his memoir after insulting ‘John Wick’ actor https://t.co/9qxe1656pO pic.twitter.com/zCt9lnHqFD