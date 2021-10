Барби "излетя" в безтегловност

К укла Барби, приличаща на италианската астронавтка Саманта Кристофорети, "излетя" в безтегловност, за да вдъхнови момиченцата да изберат професия от космоса, науките, технологиите и математиката, съобщи Ройтерс.

За Световната седмица на космоса от 4 до 10 октомври, която тази година чества жените в космоса, корпорацията "Мател" се обедини с Европейската космическа агенция (ЕКА) и Кристофорети.

ESA and @Mattel have released an @AstroSamantha @Barbie doll to coincide with #WorldSpaceWeek2021 and its theme of #WomenInSpace, together with @WIA_Europe to encourage girls to become the next generation of astronauts, engineers and space scientists 👉 https://t.co/x9Yu07bR39 pic.twitter.com/rdGrImUZU3