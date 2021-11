Авиокомпания с историческо пътуване до „края на света“

О ператорът на чартърни самолети Hi Fly приземи успешно за първи път в началото на ноември самолет „Airbus A340“ върху замръзналия пейзаж на Антарктида.

По този начин тя отвори вратата за туристи, учени и товари, които ще могат да бъдат доставяни на замръзналия континент с много по-голям самолет, съобщи UPI.

