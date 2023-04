Уникално: Гравитацията може сама да създава светлина

П о време на разширяването, веднага след Големия взрив, гравитационните вълни може да са се наслагвали една върху друга, за да създадат огромни стоящи вълни от гравитационна енергия. Тази енергия е възможно да е била в състояние да зареди електромагнитните полета, като ги накара да излъчват светлина, задвижвана само от гравитацията.

Доколкото ни е известно, нашата Вселена е стартирала преди много време с Големия взрив. Един гигантски взрив е задвижил всичко и е разпръснал първия материал в пространството.

С течение на времето Вселената се е променяла и развивала по огромни начини, формирайки поколения звезди и планети, черни дупки, електромагнитни полета - всичко, което се сетите. Но по време на всички тези промени все още можем да видим доказателства за някои от най-ранните състояния на Вселената.

Едни от най-загадъчните подписи от началото на времето са гравитационните вълни. Тези вълни, често наричани пулсации в пространство-времето, се излъчват във Вселената и пренасят ефектите на гравитацията навън и далеч от пораждащото ги тяло. Най-силните от тях идват от катаклизми като сливания на черни дупки и свръхнови - от бързото разширяване на Вселената непосредствено след Големия взрив.

Според нова статия някои от вълните от последната категория са достатъчно силни, за да могат спонтанно да генерират светлина.

