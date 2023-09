Откриха секретни стаи в пирамидата на египетски фараон, които може би крият древни тайни

У чените са открили тайни помещения в пирамидата на Сахура, които биха могли да разкрият древните ѝ тайни.

Пирамидата е построена преди повече от 4400 години в чест на египетския фараон Сахура от Петата династия.

Екип от Юлиус-Максимилианския университет във Вюрцбург изследва паметника в рамките на проект за консервация и реставрация.

Проучването им разкрива редица складови помещения, които не са били документирани досега.

Този новаторски проект представлява важен етап в разбирането на пирамидата в Сахура и нейното историческо значение - заяви екипът, ръководен от д-р Мохамед Исмаил Халед.

Пирамидата на Сахура е построена в края на 26-25 век пр.н.е. за Сахура (известен също като Сахуре), втория цар от Петата династия и първия цар, погребан в Абусир.

Управлението на Сахура е белязано от мир и просперитет, според Ancient Origins.

Наред с други неща, Сахуре търгува с чужди страни, развива флота и открива мини - обяснява той.

Пирамидата е открита за пръв път през 1836 г. от Джон Перинг, инженер, работещ под ръководството на полковник Хауърд Вайс, а през 1907 г. е проучена допълнително от египтолога Лудвиг Борхард.

