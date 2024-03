Актьорите от "Стъпка по стъпка" се събраха отново, почетоха и Сюзан Самърс

А ктьорският състав на "Стъпка по стъпка" се събра отново на 90s Con в неделя и си спомни за покойната Сюзан Самърс.

Патрик Дъфи, Стейси Кианън, Анджела Уотсън, Кристин Лакин, Кристофър Кастил, Джейсън Марсдън и Саша Мичъл почетоха покойната актриса, която почина през октомври след диагноза рак на гърдата.

„Сюзан даде най-красивите, обмислени подаръци и тя беше човек с огромен стил и блясък в реалния си живот, никога няма да забравя това и все още ги имам“, сподели Стейси Кианън.

Лакин каза, че винаги се е възхищавала на Самърс, докато е израствала и е гледала Three's Company.

„Растях с нея и я гледах като жена, като бизнесдама, като някой, който беше огромна звезда, който имаше ярка светлина, който беше толкова прекрасен, който също беше толкова земен и някой, на когото наистина се възхищавах“, каза още Кристин Лакин. „Тя беше човек, който ме накара да мисля като млада жена в Холивуд, че можеш да бъдеш мил, можеш да бъдеш щедър и можеш да бъдеш успешен и всички тези неща не трябва да се изключват взаимно.“

Лакин продължи: „Тя беше толкова сладка и любяща. Сърцето ѝ беше толкова голямо и тя наистина ни липсва.”

The Step By Step cast reuniting for the first time in almost 30 years. 🥺🥺 pic.twitter.com/yMZjC3x9zQ