Сюзан Самърс – лъчезарната усмивка, която винаги ще помним

Т ази сутрин стана ясно, че Сюзан Самърс, известна най-вече с ролите си в сериалите "Компанията на трима" и "Стъпка по стъпка" е починала.

Почина актрисата Сюзан Самърс

Днес Сюзан Самърс трябваше да навърши 77 години. Преди специалния си ден Самърс заяви, че с нетърпение очаква да прекара рождения си ден с близките си.

Suzanne Somers, the actress best known for her roles in comedies such as "Three's Company" and "Step by Step," has died, her longtime publicist announced Sunday. She was 76 years old. https://t.co/CsivGJG4Fi pic.twitter.com/p5TluuCmrH