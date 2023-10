Разкриха официалната причина за смъртта на Сюзан Самърс

С поред смъртния ѝ акт, получен в четвъртък, актрисата е починала от рак на гърдата, който е метастазирал в мозъка ѝ.

Според изхода в смъртния акт на Самърс е посочена непосредствената ѝ причина за смъртта „рак на гърдата с метастази в мозъка“.

Биопсия потвърди разкритието, но аутопсията не беше завършена. Други основни състояния, допринесли за нейната смърт, включват хипертония и хидроцефалия.

Любимата звезда от "Стъпка по стъпка" почина "спокойно у дома" след дългогодишна битка с рака на 15 октомври. Тя беше на 76 години.

Три дни по-късно, на 18 октомври, близките на Самърс - включително съпругът ѝ Алън Хамел и синът Брус Самърс - отпразнуваха 77-ия ѝ рожден ден.

„Благодаря ви за цялата любов и привързаност към Сюзан“, написа семейството към сладкото видео, споделено в Instagram на Самърс.

Семейството призова феновете на Сюзан да споделят най-хубавите си спомени от звездата – и истории за нейното незаличимо влияние върху тях – онлайн.

„Създадохме книга за почит на SuzanneSomers.com“, продължиха те. „Ще бъдем много благодарни, ако добавите своите коментари. Помага ни да чуем как нейното наследство от любов живее във всички вас."

Сюзан беше диагностицирана за първи път с рак на гърдата през 2000 г. Впоследствие актрисата претърпя лумпектомия и лъчетерапия, но отказа химиотерапия.

