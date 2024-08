Идрис Елба планира да създаде филмово студио в Занзибар

И дрис Елба планира да създаде филмово студио на танзанийския остров Занзибар, предаде АФП.

Актьорът и рапър, който има корени от Сиера Леоне и Гана, вече е говорил за желанието си да подпомогне развитието на филмовата индустрия в Африка.

„Идрис Елба ще построи модерно студио, подобно на Холивуд, на Ноливуд, което се намира в Нигерия или на Боливуд, в Индия“, каза министърът на инвестициите на Занзибар Шариф Али Шариф. Властите там вече са предоставили на актьора 80 хектара земя на остров Унгуджа.

„Не знам как ще наричаме местната филмова индустрия - може да е „Заливуд“ (Zallywood) или „Завуд“ (Zawood)", каза той по време на Международния филмов фестивал в Занзибар.

