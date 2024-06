5-метров питон изяде жена в Индонезия

В Индонезия, майка на четири деца на име Фарида, тръгва от своето село Калемпанг, за да отиде до съседното, където да продава храна – обикновено и рутинно пътуване.

След като минава необичайно много време, семейството и приятелите й започват да я търсят.

В гората те първо намерили вещи, които Фарида носела със себе си, а след това се натъкнали на питон с огромен корем, разкри кметът на селото Суарди Роса.

