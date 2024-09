30 души работят в струващия $30 млрд. "Телеграм"

Х арш Гоенка, виден бизнесмен, известен с ангажираното си присъствие в социалните мрежи, наскоро сподели забележителен пост в X (Туитър). В публикацията си Гоенка изтъкна икономичните операции на социалната мрежа "Телеграм", като заяви: „пазарна капитализация 30 млрд. долара, няма реклами, има само 30 служители и няма човешки ресурси (Дуров ръководи шоуто самостоятелно, като набира най-добрите таланти чрез конкурси). Говорим за икономичност!“

Кога и къде е арестът на Павел Дуров

Павел Дуров, съосновател и главен изпълнителен директор на "Телеграм", е арестуван от френските власти на 24 август на летище Ле Бурже край Париж. Арестът е част от предварителното полицейско разследване на твърденията, че "Телеграм" е допуснал престъпни дейности поради недостатъчно модериране и липса на сътрудничество с правоприлагащите органи. Източник е заявил пред Ройтерс, че арестът на Дуров произтича от тези опасения.

Официални реакции и изявления

Официалният акаунт на "Телеграм" в X реагира на ареста, като нарече обвиненията „абсурдни“ и отхвърли идеята, че платформата или нейният собственик са отговорни за злоупотребата с услугата. Във връзка с това френският президент Еманюел Макрон коментира ситуацията, като заяви в X, че арестът на Дуров не е „политическо решение“. Макрон подчерта отдадеността на Франция на свободата на изразяване, като същевременно подчерта, че свободите се поддържат в рамките на правна рамка, предназначена да защитава правата на гражданите и да гарантира обществената сигурност.

Put this into perspective, Telegram is valued at around $30 billion and runs with 30 employees and no HR pic.twitter.com/PU0a2OdLtR