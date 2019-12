Каква е тайната на японското дълголетие

О кинава e известен като островът на безсмъртните, защото на него живеят най-много столетници в Япония. Едно от селищата на острова пък е на първо място по дълголетие на японските жени. Каква е тайната на този остров, която кара жителите му да живеят по-дълъг и по-щастлив живот?

Те са съкровища за своите семейства. Не спират да се усмихват, да се движат и да танцуват. Те са столетниците на Окинава и разкриват какви са тайните на тази достолепна възраст във видео за BBC Real.

"Най-доброто нещо в живота ми беше, че бях благословена с шест деца", споделя столетницата Нобу Хига.

"Чувствам се добре, наслаждавам се на срещите с приятели и излизането за разходка. Имам достатъчно приятели - тук има много баби. Говорим си за храна и за всичко останало", допълва тя.

Друга жена от острова, която е на 84 години, разказва, че никога не ѝ се е налагало да взима предписани лекарства. Тя има много хобита и обича да бъде активна. Жената обича да готви, но най-много се наслаждава да бъде сред хора, да разговярят и танцуват заедно:

"Чувствам, че това ме прави здрава", казва тя.

Хората в Окинава смятат, че продължителността на живота им е свързана с "moai" - местна традиция на подкрепа в определена група. В исторически план тези групи основават фондове, за да помогнат на членовете, които имат нужда.

Всички взимат участие в "moai". Една от жителките на острова споделя, че е член на три такива групи. Най-старата ѝ група съществува от повече от 50 години:

"С нетърпение очаквам да се съберем, да си говорим и да се смеем. Какъв е смисълът да живееш дълго, ако нямаш никого, с когото да се насладиш на времето".

Местен доктор събира медицинска, хранителна и социална информация за повече от 1000 столетници в Окинава за последните 40 години. Той открива четири фактори за дължия живот на тези японци.

Те са:

диета,

физическа активност,

способността да се грижат за себе си,

системата за взаимопомощ.

Заедно тези четири фактори допринасят за голямата продължителност на живота.

"Духовното здраве е важно", казва лекарят. Японците наричат обекта на духовното здраве - "икигай". "Това е нещо, което само ти можеш да направиш. То е близо до личностна мисия. Когато загубим "икигай" - умираме. Мисля, че да продължаваш да имаш "икигай" е ключът към здраво дълголетие", допълва той.

"Моите внуци и правнуци ме обожават. Те са моят "икигай", разказва една жена, която има 15 внуци и 13 правнуци.

"Да бъда близка с моите деца, внуци и правнуци е тайната на моето здраве. Съпругът ми почина, когато беше на 101 години. Не познавам други двойки, които бяха така близки като нас двамата. Държахме се за ръце всеки ден, където и да отидем. Съпругът ми казваше здравей на всекиго с усмивка. Всички го познаваха. Когато той навърши 100 години, нашето селище изпрати фотограф, за да го снима".

Още една жителка на Окинава споделя какви са факторите за дълъг живот:

"Трите неща, които смятам, че са важни за дълъг живот, са: упражнения, диета и социализация. Мисля, че комуникацията и раговорите са най-важното нещо. В Токио е трудно да се срещнеш спонтанно с някого, но тук е лесно да се събираме. За да можем да водим независим живот до края, е по-добре да работим за това заедно, отколкото сами. Има много забава в това".

Друга възрастна дама споделя: "Чувствам се енергизирана, когато съм заобиколена от по-млади хора. От друга стана, те казват, че получават енергия от мен. Това е като да взимаш и да даваш. Социализирането и разговорите с хората са най-доброто лекарство".

"Това място ти напомня, че не си сам. Прави живота по-лесен".

