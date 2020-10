10 изненадващи факта за кошмарите

С лучвало ли ви се е да се събудите плувнали в пот, с ускорен пулс и ужасяващи спомени от това, което сте сънували? Кошмарите не са нещо необичайно и на практика почти всеки човек е имал подобни лоши сънища. И до днес, обаче, няма категоричен отговор на въпроса какво точно ги причинява. Дали е стресът, на който сме подложени в нашето ежедневие? Или гледането на филми на ужасите? А може би е храненето късно вечер? Всяко едно от тези обяснения има своите поддръжници. Истината е, че кошмарите са нещо твърде субективно и лично и е много трудно да бъдат изследвани. А какво всъщност знаем за тях?

1. Един на всеки 20 души сънува кошмари поне веднъж седмично. Този процент е много по-висок при хората с психични проблеми. Три четвърти от страдащите от посттравматично стресово разстройство, например, редовно сънуват кошмари.

Flashbacks. Nightmares. Depression. The symptoms of PTSD are clear. Why did it take a century to recognize it as a medical disorder? https://t.co/KK4cuU87aU

2. Учените смятат, че стресът и по-голямата продължителност на съня са сред основните причини за кошмарите. Различни проучвания сочат, че колкото по-дълго спи и повече се притеснява даден човек, толкова по-голяма е вероятността да сънува кошмари.

3. Храненето преди лягане увеличава вероятността да сънувате кошмари. Причината е, че това засилва метаболизма и повишава активността на мозъка. Учените сравняват този вреден навик с гледането на филм на ужасите или четенето на страшна книга преди сън. Късното лягане също е предпоставка за сънуването на кошмари.

4. Някои медикаменти също могат да бъдат причина за кошмари – като антидепресантите, например. Предполага се, че подобен ефект имат и част от лекарствата за високо кръвно налягане. Много хора, успели да преодолеят пристрастяване към наркотици или алкохол, споделят, че този труден процес е бил съпроводен с честото сънуване на кошмари.

5. Колкото и странно да звучи, в някои случаи кошмарите могат да ни накарат да се почувстваме по-добре. Причината е, че те често са отражение на абстрактните страхове и притеснения, които изпитваме, когато сме будни. Докато спим, те се трансформират в конкретен кошмар. Когато се събудим, той се превръща в спомен, който мозъкът ни може да обработи по-лесно. По този начин, на подсъзнателно ниво започваме да възприемаме тези страхове и притеснения като нещо отминало, а не като настоящ проблем.

If you have nightmares all the time, they may be bad for you. But having a bad dream while you sleep could also be doing you some good https://t.co/adylu84GzG