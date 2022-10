След експлозията на Кримския мост: Карикатури в интернет и селфита в Киев

О громна марка, на която са нарисувани експлозии на Кримския мост, е изложена в Киев.

(бел.ред. - по информация на EPA творбата е част от изложбата "Infosprotyv", която беше представена по-рано за честването на Деня на независимостта на Украйна на 24 август 2022 г.)

Минувачи се забавляваха вчера, като спираха и позираха за селфи пред нея, съобщава френската телевизия Бе Еф Ем, цитирана от БТА.

ВИЖТЕ СНИМКИ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Същевременно след вчерашната експлозия на Кримския мост, украинските пощи обявиха, че подготвят издаването на марка "в чест на онова, което е останало от Кримския мост". Пощите вече издадоха марка, с която отпразнуваха унищожаването на руския крайцер "Москва", а също и марка, на която се вижда как украински трактор тегли на буксир руски танк.

В социалните мрежи пък още вчера се появиха и карикатури, вдъхновени от експлозията на Кримския мост.

На една от тях се вижда как мостът е подпален от свещичките от тортата за рождения ден на Владимир Путин, който той отпразнува ден преди експлозията на моста.

All trains and buses from Russia to Crimea were canceled, tickets aren't available for sale.



Southern group of Russian troops has temporarily lost its railway supply - it's technically there but runs along the entire mainland front line. pic.twitter.com/UpKBTrpnRC