Джокович срещу Димитров: Предварителен анализ за полуфинала на Miami Open 2025

Н овак Джокович продължава своя поход към рекордна 41-ва титла от сериите ATP Masters 1000. Той ще се изправи срещу Григор Димитров в битка за място на финала в неделя. Това ще бъде сблъсък на двама ветерани, които са се срещали многократно през годините, пише The Playoffs .

Джокович влезе в Miami Open 2025 без никакъв състезателен ритъм. След болезнено отказване в полуфинала на Australian Open срещу Зверев, сърбинът загуби още в първия си мач в Доха и Индиън Уелс. Въпреки това, самият той подчерта, че условията в Маями му пасват по-добре – предупреждение, което не трябва да се подценява. До момента Джокович не е загубил сет в турнира, като доминира над съперници като Лоренцо Музети и Себастиан Корда.

