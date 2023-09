Българите, участвали в спасяването на Марк Дики: "Такива спасителни акции са изключителна рядкост"

Т ази сутрин в София кацнаха част от българските спасители, участвали в акцията за спасяването на американския спелеолог Марк Дики, който беше блокиран на дълбочина от над 1000 метра в пещерата Морджа в Южна Турция.

С български екип спасяват американец в Турция

In the early hours on Tuesday, rescuers finally managed to pull out American #speleologist Mark Dickey from the third deepest cave in #Turkiye, after over a week ⤵️https://t.co/qQUYqHXI3b



AP Photo pic.twitter.com/uNkSQ2q4Lm