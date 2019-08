С лучаят Синтоя Браун, който стана печално известен в Щатите, най-накрая стигна до своята развръзка.

Момичето, което прекара 15 години в затвора и предизвика вълна от смут, възмущение и промени законодателната система на щата Тенеси чу окончателната присъда по нейния казус.

Какво се случи със Синтоя Браун?

На 16 години Синтоя бяга от вкъщи и попада при 24 годишен мъж, с когото започва да живее. Поради липса на пари обаче, той започва да я продава на други мъже, да я бие, дрогира и заплашва. Той я дава за по-дълго „ползване“ на Джони Алън.

Джони заплашва Синтоя, че ще я застреля ако не върши, каквото й каже. По думите на момичето, тя решава да действа първа и вместо да изчака, за да види какво ще й се случи, тя взима пистолета й го застрелва първа. Той умира на място.

Така Синтоя попада в затвора и получава присъда от доживотен затвор, като има право да обжалва след като излежи 51 години.

Заради нейният случай законодателството на щата Тенеси се променя, като лицата под 18-годишна възраст не могат да бъдат съдени за проституция, а са разглеждани като жертви на трафик.

Писъдата на Синтоя обаче е със задна дата и въпреки че законът е променя заради нея, тя не може да се възползва от тази поправка - един от най-големите парадокси на сложния й казус.

Докато е в затвора, Синтоя завършва гимназия и става консултант на други момичета, които са в нейното положение.

Cyntoia Brown has been released from prison just in case y’all didn’t know pic.twitter.com/exxMZjxVqu