Групата, която разтърси хиляди българи (ВИДЕО)

Е дна от най-популярните по света балкански групи Dubioza Kolektiv се завърна в България с разтърсващ концерт в столичната зала “Арена Армеец”.

Хиляди щастливи меломани подскачаха и пееха с пълно гърло любимите си песни.

Една от най-популярните и обичани групи на Балканите с концерт в Арена Армеец Източник: Георги Димитров / Vesti.bg

Почитателите на групата от всички краища на страната се насладиха на най-обичаните им хитове "Balkan Funk", "Kažu", "Free.mp3 (The Pirate Bay Song)", "Firma Ilegal", "U.S.A.", "No Escape (from Balkan)", "Hay Libertad", "Vlast i policija" и десетки други.

През по-голямата част от вечерта момчетата от Босна и Херцеговина се опитваха да говорят на чист български език и се справиха чудесно.

Dubioza Kolektiv завършиха епичния си концерт с посветеното на София парче - "Песен за любимия град", в която се пее "София - мой малък Лондон" и в оригинал е изпълнявана от великия Тодор Колев.

Музикантите определят стила си като "политически некоректна смесица от ска, пънк, реге, с добавка от балкански ритми". Групата е създадена през 2003 г. в Сараево.

Бандата е известна с категоричната си социална и обществена позиция и силните послания, които отправят към феновете си.

Текстовете им засягат наболели социални теми и осмиват всички абсурди, които се случват не само в родината им, но и на Балканите като цяло.

Групата е в състав Адис Звекич, Алмир Хасанбегович, Брано Якубович, Ведран Муягич, Армин Бушатлич, Сенад Шута, Марио Шеварац. Първият им албум излиза през 2004 г.

През 2012 г. получават световно признание – албумът им Wili Wild West e отличен с награда на МTV.

Dubioza колектив участват във фестивали в почти цяла Европа. В България имат вече шест концерта.

Преди Dubioza Kolektiv на сцената излязоха световноизвестните Asian Dub Foundation.

Екипът на “Строежа" определено организираха грандиозен концерт с изключителни участници, качествена музика и отлично озвучаване.

