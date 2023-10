"Бяхме напълно съкрушени": Историята на детето, което се ражда два пъти

Ш естнайсет седмици след началото на бременността си Маги Бумър, посещава лекар, за да премине през задължителния рутинен преглед. По време на прегледа медицинската сестра, която използвала ултразвук, за да проследи здравето на плода, забелязала, че нещо не е наред.

Майката на три деца от Тексас разказва, че сестрата забелязала огромен тумор, който бил с размерите на глава.

Медицинските служители обяснили на Маги Бумър, че злокачественото заболяване се нарича сакрококцигеален тератом (рядък тумор, който се развива в основата на гръбначния стълб при опашната кост). От лечебното заведение заявили, че заболяването се среща при 1 на 40 000 новородени деца.

"Бяхме напълно съкрушени", казва Бумър. Тя и съпругът ѝ отчаяно искали да спасят детето си. Това означавало, че Маги трябва да се подложи на операция за отстраняване на тумора, преди да е застрашил плода.

#NEW Lynlee Boemer of #Lewisville just celebrated her 1st birthday after overcoming many obstacles, including being born twice. @CBSDFW 6pm pic.twitter.com/WetIBzYGOJ