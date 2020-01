Как да бъдем по-концентрирани и ефективни (ВИДЕО)

B съвременното общество e все пo-тpyднo човек дa ce ĸoнцeнтpиpa и да има добра памет, тъй като информацията, която приемаме е изключително много. Всеки ден се изправяме пред все повече предизвикателства и способността да се фокусираме върху нещата, които вършим е от огромно значение.

Нуждата от концентрация е неизменна част от всекидневието ни поради тази причина е полезно да я упражняваме.

Един от най-ефикасните методи за съсредоточаване е медитацията.

Константин Драгов разказва повече за ползите от медитацията в интервю на Силвия Прибиловска за Vesti.bg и “Вдъхновените”

Константин по образование е строителен инженер, а към момента е управител търговска и производствена фирма за био продукти (Шанкара България) и инструктор по медитация.

Константин Драгов Източник: Личен архив/ Константин Драгов

“Медитацията е най-ефективният начин да се справяме с негативните емоции и стрес. Тя ни зарежда с много енергия за кратко време, помага ни да намерим концентрация и креативни решения в трудни ситуации и развива интуицията ни”, споделя той.

През 1999 г. като студент в САЩ Константин разбира, че медитацията подобрява паметта и концентрацията. Така се запознава с “Изкуството да живееш” и записва курс по медитация и дитална медитативна техника - “Сударшан Крия”.

Константин Драгов Източник: Личен архив/ Константин Драгов

“Ползите за мен бяха много видими и осезаеми. Ефективността и концентрацията ми се повишиха. Нещо, което преди ми е отнемало 8 часа да науча като лекции, ми отнемаше с медитацията не повече от 2 часа. След курсовете се почувствах много разтоварено и леко, сякаш някакъв голям товар беше паднал от раменете ми”, разказва инструкторът.

Кратка всекидневена медитация сутрин и вечер знaчитeлнo пoдoбрявa цялocтнoтo ни cъcтoяниe и бaлaнc.

В края на януарти свeтoвнoизвecтният Шри Шри Рaви Шaнкaр приcтигa в Бългaрия, зa дa ни нaучи кaк дa мeдитирaмe, тaкa чe дa пoдoбрим трaйнo кaчecтвoтo cи нa живoт.

“По време на двудневния семинар Шри Шри Рави Шанкар ще преподава няколко ценни техники от един от най-древните ведически текстове - "Вигян Байрав", съдържащ 112 различни начина или техники за медитация”, посочва Контантин.

Константин Драгов Източник: Личен архив/ Константин Драгов

В днешно време малко хора биха могли да разшифроват и разкодират древния текст "Вигян Байрав", а още по-малко и да преподадат техники от него. Затова и Шри Шри Рави Шанкар след дълги години разработване на въздействащи програми за личностно развитие, решава да разкрие няколко от най-ефикасните техники от този древен текст, който само чрез правилно преподаване от учител може да отвори вратите към дълбока медитация.

“Този Мастърклас по медитация е една уникална възможност човек да се докосне и научи техники от най-признатия експерт в тази сфера. В днешно време медитацията не е просто лукс, а се е превърнала в необходимост човек да се чувства добре и да бъде щастлив. И е крайно време да направим своето здраве и щастие приоритет”, посочва още Драгов.

Семинарът по медитация "Разкриване на безкрайността" ще се проведе на 28 и 29 януари 2020 г. в зала 1 на НДК, като е подходящ, както за напълно начинаещи, така и за тези, които искат да обогатят уменията си.

Шри Шри Рави Шанкар е сред най-признатите световни лидери в сферата на йога и медитация на нашето време. През последните 38 години той пътува и преподава семинари по цял свят. Основаните от него международни организации (сред които най-известни са “Изкуството да живееш” / The Art of Living и “Международната асоциация за човешки ценности” / The International Association for Human Values) са докоснали и променили живота на над 370 милиона души в 156 страни, както в сферата на йога, така и чрез хуманитарни и социални проекти. Един от най-големите и дългосрочни проекти е за 700 безплатни училища (www.artoflivingschools.org) в неразвити райони на Индия, даващи възможност за образование на над 70 000 деца всяка година.

