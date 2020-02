Бисквитеният крал, който иска да стане шампион в Наскар

Д жейдън Бейкър е като всяко друго 8-годишно дете.

Или не съвсем.

Ако кажем, че пести от закуски, както много от нас са правили, ще бъдем прави, но и не съвсем.

Истината е, че той има голяма мечта, за която му трябват и големи средства. А за да успее да я постигне, Джейдън приготвя бисквити в домашни условия, след което без изобщо да пести усилия, слага произведените от него продукти и също като уличните търговци, той тръгва из квартала с куфарче на колела, за да продава.

Джейдън ходи в салоните за красота, бръснарниците, дори на места за бързо хранене.

А целта пред него е една – да стане професионален пилот от Наскар.

.@Blaney and Jayden Baker (the Cookie King 🍪👑) traded race strategies ahead of today's race @amsupdates!



Check out Jayden's story and how he sells cookies to become a NASCAR driver one day: https://t.co/zfx4hOV8vT pic.twitter.com/9mPIUACI4t