A view inside our store at Pücklerstraße⠀ ⠀ ⠀ #Perelic #rarefinds #kilims #blankets #rugs #markthalleneun #handwoven #vintage #handmade #berlinshopping #woolengoods #goathair #textiledesign #homedecor #hometextiles #interiordesign #natural #weaving #wool

A post shared by Wool blankets / Wolldecken (@perelicblankets) on May 18, 2019 at 8:10am PDT