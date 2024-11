Мъж измина 4400 км с колело, за да си върне любовта на съпругата си

К олко далеч бихте стигнали заради любовта? Ако попитате Чжоу, той би казал, че точно 4 400 км! Точно толкова далеч е отишъл китаецът Джоу, за да се помири с отчуждената си съпруга Ли. Китаецът предприел необикновено 4 400-километрово пътешествие с колело в продължение на 100 дни, за да си върне любимата жена. Джоу, който е на 40 години и е родом от Лианюнган, провинция Дзянсу, имал доста трудни отношения с партньорката си. След сватбата им през 2007 г. двойката преминава през многобройни раздели и сдобрявания и връзката им е към своя край. Тогава Джоу решава да вземе нещата в свои ръце и на 28 юли тръгва от Нанкин, за да поправи двегодишната си раздяла със съпругата си Ли. В разговор с Yangtse Evening Post Джоу казва, че между тях не е имало сериозни различия, а проблемите са възникнали, тъй като и двамата са били изключително упорити и са действали импулсивно.

🚨CHINESE MAN CYCLES 4,400KM TO REUNITE WITH ESTRANGED WIFE



A man in China cycled 4,400km over 100 days to reconcile with his estranged wife after 2 years apart.



Despite her initial encouragement to stop for his safety, Zhou completed the journey, proving his commitment.



