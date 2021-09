9-месечно бебе от Афганистан почина по време на евакуацията в САЩ

Б ебе на 9 месеца, евакуирано от Афганистан, почина след пристигането си в САЩ, съобщи телевизионният канал CBSNews.

A 9-month-old girl on a plane carrying Afghan evacuees died on Wednesday after arriving at the Philadelphia airport with her father, officials said, marking the first known death of an evacuee on U.S. soil. https://t.co/MbKpB9zZ3Z