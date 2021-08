Експерт: Изграждането на колективен имунитет е невъзможно заради "Делта" варианта

И зграждането на колективен имунитет срещу новия коронавирус е невъзможно заради разпространението на варианта "Делта", съобщи в. "Гардиън", цитирайки авторитетния британски експерт Андрю Полард.

Той е ръководител на научната група по изследване на ваксините в Оксфордския университет.

"Проблемът е, че този вирус не е морбили. Ако 95% от населението е ваксинирано срещу морбили, тогава този вирус не може да се разпространи сред хората", е казал Андрю Полард пред парламентарна група по новия коронавирус.

"Делта" вариантът може да заразява хората, които са били ваксинирани. Това означава, че всеки, който не е бил ваксиниран, рано или късно ще се сблъска с вируса. И не разполагаме с нищо, което да спре напълно предаването на заразата."

Експертът също така е отбелязал, че понастоящем няма доказателства за необходимостта от трета доза ваксина, тъй като имунната система на ваксинирано лице дори след десетилетия ще може да осигурява определена степен на защита срещу вируса, въпреки намаляването на нивото на антителата.

