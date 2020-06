Зеленски: Исках да се заразя с коронавирус, за да покажа, че това не е чума

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е искал да се зарази с коронавирус, за да покаже на хората със собствения си пример, че "това не е чума".

"Исках сам да премина през този етап. За да бъде по-лесно на хората. Когато бяхме в момент на депресия, се събрахме. Предложих на хората си: Нека бъда заразен, веднага ще бъда изолиран в Банкова (в офиса на президента, бел.ред.). И ще го преживея нормално. Защото за хората това беше нещо страшно и за този, който се разболее, това означаваше нещо много лошо. И затова чрез себе си исках да им покажа, че това не е чума. В началото имаше много ужасен момент, когато хората мислеха, че всички ще умрем... Решихме, че е достатъчно. Това беше твърде много", заяви Зеленски в интервю за изданието "Украинская правда".

Ukraine's President Zelensky says he wanted to catch Covid-19, and keep working from his office, so he could show his people "that this is not the plague." He emphasized that coronavirus is scary & the infected will 'feel bad" but it's not a curse. https://t.co/RDWU4wSrsW pic.twitter.com/wGDRLgBZ0o