Великобритания разхлабва COVID-мерките за Коледа

Ч етирите части на Обединеното кралство се споразумяха за облекчаване на ограниченията срещу COVID-19 за Коледа, съобщи "Ройтерс".

Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които разполагат с автономия в отделни области, в това число здравеопазването, предприеха различни подходи за овладяване на епидемията, но днес бе постигнато споразумение в Лондон за общи правила, които ще важат за празниците.

