Ватиканът започва да ваксинира срещу COVID-19 бездомниците в Рим

В атиканът предлага безплатна ваксинация срещу COVID-19 на бездомниците в Рим, съобщава "Ройтерс".

Имунизациите протичат в атриума на зала "Павел Шести", където се провеждат седмичните папски общи аудиенции, но заради пандемията сега не се използва много често.

Папа Франциск се ваксинира срещу COVID-19

Процесът на имунизация бива наблюдаван от 57-годишния кардинал поляк Конрад Крайевски, ръководител на папската благотворителна служба, който активно се грижи за бездомниците в Рим.

