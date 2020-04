Китай дава на СЗО още $30 млн. за борбата с COVID-19

К итай прие решение да предостави на СЗО още 30 млн. долара за борба с коронавирусната инфекция COVID-19, заяви в Twitter официалният предствител на МИД на КНР Хуа Чунин.

China has decided to donate additional $30 million in cash to WHO to support its global fight against #COVID19, in particular strengthening developing countries' health systems. China already donated $20 million in cash to WHO on March 11.