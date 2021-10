Доналд Тръмп: Ако бях президент, ваксината нямаше да е задължителна

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ако още беше държавен глава, нямаше да направи задължителни ваксините срещу COVID-19 задължителни, а вместо това щял да я „продаде“ на хората, щял да ги убеди да си я сложат доброволно.

Настоящият президент Джо Байдън обяви миналия месец, че повечето служители в държавните институции ще трябва да бъдат ваксинирани или да се изправят пред възможността, да загубят работата си. Освен това той каза, че и компаниите със 100 или повече служители трябва да изискват работниците да бъдат ваксинирани или тествани редовно.

„Не бих казал на никого: „трябва да го направиш“. Но бих „продал“ това желание.

Вижте, много се гордея с това, което направихме с ваксините“, каза Тръмп пред водещия Бил О'Райли в интервю за The First TV, цитиран и от New York Post.

„Предполагаше се, че трябва да минат около пет години (докато бъдат разработени ваксини) и казаха, че няма да проработи. Направих три ваксини за по-малко от 9 месеца и те работят, те работят наистина добре“, категоричен е Тръмп.

Той добави: „Бих убедил хората да се ваксинират. Не искам да ги насилвам. Когато бях президент, нямаше разговори за нещо задължително.

Всички искаха ваксината. Сега много хора не я искат“.

Администрацията на Тръмп ръководи разработването на ваксини срещу коронавируса в правителствената операция Warp Speed, която изразходва милиарди за разработването и закупуването на ваксини, припомня New York Post.