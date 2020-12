Майк Пенс се ваксинира в ефир

А мериканският вицепрезидент Майк Пенс и съпругата му Карън получиха доза от ваксината за COVID-19 на живо по телевизията днес, с цел да засилят националното доверие във ваксинациите.

"Изграждането на доверие във ваксината е това, което ни води тук тази сутрин", каза Пенс, след като беше инжектиран в Белия дом, информирайки: "Не почувствах нищо."

Ваксината им бе поставена в медицинския център "Уолтър Рийд", съобщи "Мейл Онлайн".

Mike Pence Gets COVID Vaccine, Says He 'Didn't Feel a Thing' https://t.co/OC5178UGmm