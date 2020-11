Спутник V с много по-ниска цена от Moderna и Pfizer

С тойността на ваксината Спутник V ще е значително по-ниска от тези на ваксините на Pfizer и Moderna, предаде ТАСС. Агенцията се позовава на съобщение в официалния акаунт в Туитър на руската ваксина.

Обявените цени от 19, 5 долара за една доза от ваксината на Пфайзер и от 25-37 долара за доза от ваксината на Модерна всъщност означават, че цените ще са 39 долара и 50-74 долара на човек, тъй като са необходими по две дози.

Цената на Спутник V ще е много по-ниска, се казва в съобщението.

Translating pharma lingo: the announced price of Pfizer of $19.50 and Moderna of $25-$37 per dose actually means their price of $39 and $50-$74 per person. Two doses are required per person for the Pfizer, Sputnik V and Moderna vaccines. The price of Sputnik V will be much lower. https://t.co/nr1C7RBdZB