Пробив: Това може да помогне за възстановяване на обонянието след COVID-19

К апки витамин А могат да помогнат за възстановяване на обонянието на преболедували COVID-19, съобщи Daily Mail.

Витамин А поддържа лигавицата на носа здрава, но по-голямо от необходимото количество може да е вредно. Затова специалисти от университета на Източна Англия започнаха 12-седмични изпитания, с които да оценят дали такива капки са подходящи за лечение на преболедували COVID-19.

COVID-19: Ръст в процента на нови случаи

Vitamin A nasal drops could help Covid patients recover their sense of smell, scientists say https://t.co/qcjlFsRbWY via @MailOnline