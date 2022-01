Британското правителство отмени маските и здравните паспорти в Англия

Б ританското правителство отменя маските и здравните паспорти в Англия, след като вече отмени почти всички ограничения, въведени с цел борба с коронавируса, предаде агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Преди седмица Англия отмени препоръките за дистанционна работа.

Сега правителството се отказва и от останалите ограничения, които бяха едни от най-леките в Европа, въведени през декември за борба с нарастването на броя на случаите на Омикрон - задължително носене на маски на обществени места и представяне на здравни паспорти за присъствие на места, където се събират много хора.

Освен това правителството обяви днес, че намиращите се в домове за възрастни хора

- 86,5 на сто от които са получили бустерните си дози - ще могат от понеделник да посрещат неограничен брой посетители. Ако дадат положителен тест за коронавирус, те ще трябва да се изолират за по-кратък срок.

Кметът на Лондон Садик Хан обаче обяви, че маските остават задължителни в обществения транспорт в столицата.

Някои вериги супермаркети като "Уейтроуз" и "Морисънс" също ги изискват от клиентите си.

Някои британци обаче се отнасят с предпазливост към възвърнатата свобода и смятат да продължат да носят маски, за да се предпазят от вируса, отбелязва АФП. Има и мнения, че голямото облекчаване на мерките е преди всичко опит на премиера Борис Джонсън, замесен в скандала "партигейт", да спаси политическата си кариера.

Джонсън приветства новите облекчения в Туитър, но предупреди, че "пандемията не е приключила".

"Всички трябва да продължат да проявяват предпазливост и приканвам тези, които не са получили още своята ваксина, да се явят за ваксинация".

The success of our booster rollout, the tireless work of the NHS and the amazing public response means Plan B measures have ended in England today.



The pandemic is not over – everyone should remain cautious, and I urge anyone who hasn’t yet got their vaccine to come forward.