Великобритания премахва зеления сертификат, маските и работата от вкъщи

В еликобритания ще премахне зелените сертификати, задължителните маски на обществени места и препоръката за работа от вкъщи, съобщи премиерът Борис Джонсън, говорейки в Камарата на общините на британския парламент, съобщи БГНЕС.

Много е вероятно и в страната да не бъде продължен режимът на самоизолация заради COVID-19 след 24 март, зави Джонсън.

UK PM Boris Johnson: "The government will no longer mandate the wearing of face masks anywhere." pic.twitter.com/KBLtKYYxUm

Като причина за решението да бъдат премахнати противоепидемичните мерки британският премиер посочва прилагането на бустерните дози от ваксината срещу COVID-19 и намаляващия брой на новозаразените с инфекцията.

Въпреки че случаите вероятно ще се увеличават на някои места, учените смятат, че "е вероятно вълната Омикрон да е достигнала своя връх в национален мащаб", каза още Джонсън.

Mandatory Covid certification "will end" and government "is no longer asking people to work from home" in England from Thursday next week, PM Boris Johnson announceshttps://t.co/eZliF5RyAj pic.twitter.com/ahxxcb7URP