Отегчението като заплаха за здравето ни в условията на глобална пандемия

Ч ували ли сте израза „пандемична умора“? С него се описва чувството на изтощеност, породено от мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19, които всички ние трябва да спазваме. Въпросното чувство често прераства в състояния като постоянно безпокойство, безнадеждност, отчаяние, гняв…или силно отегчение.

„Ако ни е скучно, то това означава, че мозъкът ни сигнализира да започнем да правим нещо различно. В настоящата ситуация, обаче, това невинаги е възможно“, отбелязва психологът Уания Улф от университета в Констанц, Германия. Според нея, това може да се превърне в реална заплаха за здравето на хората. Две изследвания, проведени наскоро, показват, че хората, които се отегчават по-лесно, са предразположени да нарушават противоепидемичните мерки и съответно е по-вероятно да се заразят с COVID-19.

Covid has shown me what lies beyond boredom: post-boredom | Joel Golby https://t.co/jNNDSqgLls

„Отегчението е знак, че по някаква причина не се чувствате ангажирани към случващото се около вас“, смята социалният психолог Ерин Уестгейт от университета в Гейнсвил, Флорида. Много хора изпитват проблеми с концентрацията заради стреса, който съпътства продължаващата пандемия. Освен това, COVID-19 промени напълно ежедневието на огромен брой хора. Социалното дистанциране е от огромно значение в борбата с коварната зараза, но то ни лишава от редица удоволствия, които доскоро възприемахме за даденост. „Неделните разходки с нашите баби и дядовци или излизането с приятели вечер бяха нещо напълно нормално. Такива рутинни занимания са важни, тъй като не просто ни карат да се чувстваме добре – те в голяма степен придават смисъл на живота ни“, подчертава Уестгейт.

Какъв е резултатът от това? Хората се отегчават много по-лесно. Двете нови проучвания, в които са взели участие над 1000 жители на САЩ и Канада, нагледно показват колко опасна може да е тази тенденция. Едното от тях се фокусира върху склонността на човек да се почувства отегчен и как това е свързано с нарушаването на правилата, свързани с борбата с настоящата пандемия. Пример в това отношение е отиването на парти. „Чувството, че ежедневието им е скучно, мотивира решението на хората да присъстват на дадено празненство, дори и да е забранено, в 25 процента от случаите. Да бъде напълно обяснено човешкото поведение е невъзможно, но 25 процента все пак е доста голямо число“, отбелязва експертът по когнитивна неврология Джеймс Данкърт, който е сред авторите на изследването. Междувременно, Улф и нейните колеги смятат, че хората, отегчаващи се по-лесно, смятат мерките за социално дистанциране за трудно изпълними и често ги нарушават. Те също така са по-склонни да скрият, че са болни от COVID-19. „Може да ви прозвучи странно, но е факт – скуката оказва невероятно мощно влияние върху поведението ни“, отбелязва Улф.

In Texas, the new academic year is causing a blitz of emotions, from excitement to boredom to stress.@NBCNews followed 5 people trying to navigate the changing face of education amid Covid-19.



