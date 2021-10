Нова надежда срещу COVID-19 – антивирусно хапче

П о време на глобалната битка за осигуряване на ваксини срещу COVID-19 много страни от азиатско-тихоокеанския регион се забавиха в действията си. Този път те не искат да допуснат същата грешка. Те бързат да направят поръчки за най-новото оръжие срещу заразата – антивирусно хапче, което дори още не е разрешено за употреба, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Молнупиравир – произведен от американската фармацевтична компания Merck – може да е препаратът, който да помогне изключително много в битката с пандемията, особено

при онези, които не могат да се ваксинират.

От Merck вече поискаха разрешение за спешна употреба на лекарството от Американската администрация по храните и лекарствата и ако такова бъде получено, Молнупиравир ще се превърне в първото перорално антивирусно лечение срещу COVID-19.

Най-малко осем държави или територии в азиатско-тихоокеанския регион са подписали сделки или водят преговори за закупуване на лекарството, включително Нова Зеландия, Австралия и Южна Корея, като всички те са страни, които се забавиха при стартирането на своите ваксинационни програми.

Експерти казват, че макар хапчето да изглежда обещаващо, те се притесняват, че някои хора ще го използват като алтернатива на ваксините, които все още предлагат най-добрата защита срещу COVID-19.

И предупреждават, че надпреварата в Азия да се запаси с хапчетата може да повтори ситуацията от миналата година, когато по-богатите страни бяха обвинени в презапасяване с дози, когато по-бедните страни изобщо нямаха ваксини.

Какво представлява молнупиравир?

Молнупиравир се разглежда като положителна стъпка в битката със заразата, защото предлага начин за лечение на COVID-19 без да се налага пациентите да бъдат хоспитализирани.

Хапчето действа така: след като пациентът бъде диагностициран с COVID-19, той може да започне курс на молнупиравир. Това включва четири 200-милиграмови капсули, два пъти дневно, в продължение на пет дни-общо 40 хапчета.

„За разлика от ваксините, които предизвикват имунен отговор, хапчето нарушава репликацията на вируса“, казва Санджая Сенанаяке, лекар по инфекциозни болести и доцент по медицина в Австралийския национален университет. „В известен смисъл това кара вируса да роди нездрави бебета“, каза той.

Междинните резултати от фаза 3

от проучването на над 700 неваксинирани пациенти, обявени по-рано този месец, показват, че хапчето може да намали риска от хоспитализация или смърт с приблизително 50% в сравнение с пациентите, приемали плацебо.

Всички участници са получили хапче или плацебо в рамките на пет дни от началото на симптомите – и в рамките на 29 дни никой от тези, които са взели хапчето, не е починал, докато осем души, от получилите плацебо са починали. Пълни данни от изпитанията на молнупиравир все още не са публикувани.

Уенди Холман, главен изпълнителен директор на Ridgeback Biotherapeutics, която сътрудничи в разработването на хапчето, каза в изявление, че резултатите са обнадеждаващи и се надява, че лекарството може да окаже „дълбоко въздействие върху контрола на пандемията“. “Антивирусните лечения, които могат да се приемат у дома, за да държат хората с COVID-19 извън болниците, са критично необходими“, каза тя.

Експертите са съгласни, че лекарството е обещаващо. И за разлика от другите лечения на COVID-19, молнупиравир може да се приема у дома, освобождавайки болничните ресурси за по-тежко болни пациенти.

Какво означава появата на хапче срещу COVID-19 за ваксините?

Ваксините все още са най-добрата защита, казват експерти, в крайна сметка те могат да намалят риска човек изобщо да се зарази с COVID-19. Но дори и в азиатско-тихоокеанския регион, където процентът на ваксините в много страни се е подобрил след бавен старт на кампанията, милиони хора все още не са ваксинирани, защото не отговарят на условията, или нямат достъп до ваксини. И тук идва хапчето.

„Има много хора, които не могат да се ваксинират“, казва Ниал Уийт, доцент в Фармацевтичния факултет на Университета в Сидни. „Това лекарство ще бъде първото решение за тези хора, които все пак също се разболяват“. Уийт и други експерти обаче са загрижени, че хапчето може да затрудни убеждаването на някои хора да се ваксинират, което да увеличи и без това съществуващите колебанията за ваксината, наблюдавани в редица страни, включително Австралия.

„Изследванията показват, че хората предпочитат да поглъщат лекарства, вместо да се инжектират“, каза Уийт. „Ако ми бяхте казали преди година и половина, че хората ще откажат ваксина срещу болест, която унищожава планетата, щях да помисля, че сте луди“, каза той. „Винаги има възможност хората да помислят, че това лекарство ще бъде много по-добро решение от ваксинирането“.

Но експертите са категорични, че хапчето не е заместител на ваксините.