Масов гроб за жертви на коронавируса в Ню Йорк

Н ю Йорк няма друг избор, освен да погребе огромен брой жертви на коронавируса на остров Харт. Новината потвърди говорителят на кметството на Градът, който никога не спи, пише „Ню Йорк Поуст” (New York Post).

„От десетилетия остров Харт се използва за погребения на покойници, за които не са се погрижили близките им.

Ще продължим да използваме острова по този начин по време на тази криза и е много вероятно хора, починали от COVID-19, които отговарят на това условие, да бъдат погребани на острова през следващите дни”, заяви още говорителят.

Заразените с коронавирус по света вече са над 1,6 млн.

Кметът Бил де Блазио съобщи по-рано тази седмица, че градът обмисля временно погребване на жертвите на пандемията на остров Харт, но е въздържа от заявяването на твърда позиция.

Тревожни кадри, публикувани в четвъртък, показват близо дузина наети работници в защитни костюми, които заравят много дървени ковчези в масов гроб.

Drone footage captures New York City workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx.