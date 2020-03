Китай категорично против COVID-19 да бъде наричан "вирусът от Ухан"

К итай се противопоставя категорично на настояването на държавния секретар на САЩ Майк Помпейо новият коронавирус да бъде наричан "вирусът от Ухан", по името на китайския град, където за пръв път бе установен, предаде AFP, цитирана от БТА.

US Secretary of State Mike Pompeo said Group of Seven foreign ministers agreed with him in talks Wednesday that China was waging a "disinformation" campaign about the coronavirus pandemic https://t.co/yNkLsmGcYL