Как Япония се справя с коронавируса - важен урок за всички ни

В ъпреки близостта до Китай, в Япония случаите на коронавирус са сравнително малко. Защо там е толкова спокойно? Едно е ясно. От японския опит бихме могли да извлечем важни поуки, пише "Дойче веле".

Японците се разхождат под разцъфналите вишневи дръвчета в парковете из страната. Радват се на пролетта, любуват се на розовото великолепие и се снимат под него. "Ханами - обичаят да се съзерцават цъфналите вишни, е най-важният празник за нас, японците", разказва един посетител на парка Уено в Токио.

No lockdown in Japan and no coronavirus explosion. “In Tokyo, among the world’s most densely packed metropolitan areas, cases made up 0.0008% of the population.” (Bloomberg) https://t.co/fmAojAO4iN