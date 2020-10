Ким Кардашиян коментира ковид-19 и възмути всички

П редложението на риалити звездата Ким Кардашиян да се справим с пандемията от новия коронавирус, като си вземем почивка, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Вижте повече във видеото от канала „Скандално” на VBOX7.

Ковид-19 досега отне живота на повече от 1 млн. души от целия свят, а засегнатите, по данни на Световната здравна организация, са над 38 млн.

Ким Кардашиян обяви края на дългогодишното хитово семейно риалити

В интервю риалити звездата Ким Кардашиян даде своя коментар по темата:

„Може би Земята се нуждае от почивка? Може би всички се нуждаем от почивка? Може би по този начин рестартираме всичко?”

Потребителите в социалните мрежи остро критикуваха тези думи на Ким Кардашиян.

Рапърът Кание Уест обяви, че ще се кандидатира за президент на САЩ

„Лесно е да кажеш, че трябва да си дадем почивка. Все пак ти ли милиардерка. Ние не можем да спрем да работим, но няма как да ни разбереш, нали?”

„Да си починем? Не мога да повярвам колко си невежа”, споделя друг потребител.

Kim Kardashian now says COVID-19 came to earth to give it a rest that humanity was not allowing it.



“Maybe our planet needed a break. Maybe we all needed a break. Maybe this was the reset? I try to look at it that way,” said Kim.#tukonews https://t.co/VwURvWGm9e