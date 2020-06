Какъв съвет даде СЗО на майките с коронавирус?

М айките трябва да продължат да кърмят бебетата си, дори и да се подозира, че може да са заразени с новия коронавирус или да се потвърди, че е така, каза днес Световната здравна организация, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

