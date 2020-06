Как Белгия възстановява туризма си

С лед коронавирус пандемията светът се изправя на крака. Туристическият сектор бе един от най-засегнатите заради ограниченията за пътуване и множеството мерки за безопасност. Затова и вътрешните пътувания в отделните страни в момента са от огромно значение за възстановяването на туристическата индустрия и икономиките на държавите.

След 3-месечните ограничения, правителството в Белгия реши да предложи безплатни железопътни пътувания за всички жители на страната, пише изданието Lonely Planet.

Belgium has introduced a number of travel incentives for residentshttps://t.co/qVL8x60SGQ